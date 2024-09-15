Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Певец Юлиан выступил против больших гонораров для артистов

Певец Юлиан заявил, что артистам не надо платить миллионы рублей

close
radio_julian/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Юлиан заявил в беседе с kp.ru, что артистам не надо платить миллионы рублей.

Юлиан считает, что артисты такие же люди, как и все. Как отметил артист, звезды находятся только на небе. Он предложил запретить платить огромные гонорары музыкантам на законодательном уровне.

«И во времена СВО, как я считаю, не надо платить миллионы артистам. И, конечно, в чем попало артисты действительно не должны выходить на сцену. Но вообще все эти миллионы, весь этот шоу-бизнес надо закрывать», — отметил артист.

В сентябре продюсер Сергей Дворцов заявил, что актриса и певица Настасья Самбурская получает 1-1,5 млн рублей за выступление. Он считает, что артистка может повысить свой гонорар на миллион рублей, если станет популярной в музыкальной индустрии. Продюсер назвал Самбурскую талантливой.

В августе Telegram-канал SHOT заявил, что певица Ирина Аллегрова выступает на частных корпоративах за 16,5 миллионов рублей. Как отмечало издание, исполнительница редко работает на корпоративах и тщательно подходит к выбору аудитории.

Ранее продюсер раскрыл гонорары Тарзана на корпоративах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами