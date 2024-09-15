Певец Юлиан выступил против больших гонораров для артистов

Певец Юлиан заявил в беседе с kp.ru, что артистам не надо платить миллионы рублей.

Юлиан считает, что артисты такие же люди, как и все. Как отметил артист, звезды находятся только на небе. Он предложил запретить платить огромные гонорары музыкантам на законодательном уровне.

«И во времена СВО, как я считаю, не надо платить миллионы артистам. И, конечно, в чем попало артисты действительно не должны выходить на сцену. Но вообще все эти миллионы, весь этот шоу-бизнес надо закрывать», — отметил артист.

В сентябре продюсер Сергей Дворцов заявил, что актриса и певица Настасья Самбурская получает 1-1,5 млн рублей за выступление. Он считает, что артистка может повысить свой гонорар на миллион рублей, если станет популярной в музыкальной индустрии. Продюсер назвал Самбурскую талантливой.

В августе Telegram-канал SHOT заявил, что певица Ирина Аллегрова выступает на частных корпоративах за 16,5 миллионов рублей. Как отмечало издание, исполнительница редко работает на корпоративах и тщательно подходит к выбору аудитории.

Ранее продюсер раскрыл гонорары Тарзана на корпоративах.