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Галкина обвинили в ведении политической деятельности в интересах иностранного источника

Суд: Галкин ведет политическую деятельность в интересах иностранного источника

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер и юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) ведет политическую деятельность в интересах иностранного источника финансирования. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на решение Мосгорсуда по апелляции на признание артиста иноагентом.

«Судом установлено, что 16.09.2022 в Минюст России из Главного управления по противодействию экстремизму министерства внутренних дел Российской Федерации поступили материалы политической направленности, находящиеся в свободном доступе в сети интернет, участие в создании и распространении которых принимал Галкин М. А.», — сказано в документе.

В решении суда говорится, что управление установило в ходе проверки факты осуществления юмористом «политической деятельности в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием».

В документе также отмечается, что Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД (Центр «Э») обнаружил материалы, опубликованные в социальных сетях и на различных интернет-ресурсах, в которых артист распространяет недостоверные сведения, затрагивающие специальную военную операцию (СВО).

В первой половине августа юморист обратился в соцсетях к российским артистам на фоне ситуации в Курской области.

Ранее сообщалось, почему Галкин так упорно оспаривает статус иноагента.

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