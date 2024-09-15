Земфира обжаловала отказ исключить ее из реестра иноагентов

Певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) обжаловала в Верховном суде отказ снять с нее статус иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Верховный суд.

«Верховный суд зарегистрировал жалобу Земфиры Рамазановой на решение судов нижестоящих инстанций, отказавшихся отменить решение Минюста РФ о включении ее в реестр иноагентов», — заявили в суде.

Как уточняется, дата рассмотрения жалобы еще не назначена.

Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Позже это решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на это решение, после чего оно вступило в законную силу.

Минюст мотивировал решение тем, что Земфира открыто выступала в поддержку Украины, давала концерты в «недружественных» странах с призывами против специальной военной операции (СВО) и получала поддержку от иностранных источников.

В марте 2024 года Рамазанова подала жалобу в кассационный суд на отказ снять с нее статус иноагента, однако она не смогла добиться этого. Во Втором кассационном суде общей юрисдикции оставили без удовлетворения жалобу артистки.

После начала СВО Земфира уехала во Францию. В конце июля 2022 года ее заметили на дне рождения дочери Ренаты Литвиновой в Париже.

В мае 2023-го появились слухи о получении артисткой второго гражданства — Франции. Однако позднее исполнительница их опровергла, отметив, что является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет».

В сентябре 2024 года стало известно, что комик Сергей Слепаков подал жалобу в Верховный суд с просьбой снять с него статус иноагента.

Ранее Земфира обратилась к депутату Госдумы после слов о теннисистках из России.