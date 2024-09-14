В Кремле оценили роль КВН в объединении русскоязычного мира

Представитель Кремля Дмитрий Песков в фильме о бессменном ведущем КВН («Клуба Веселых и Находчивых») Александре Маслякове назвал передачу образцом мягкой силы (способов, сплачивающих государства через культуру, образование и науку).

Песков отметил, что в КВН играет «огромное количество людей» в русскоязычном пространстве, а это часто важнее, чем проведение в тех или иных странах формальных мероприятий.

«КВН — это гораздо эффективнее и важнее с точки зрения поддержания общности русскоязычного пространства», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Масляков прожил «красивую, элегантную и славную жизнь».

Маслякова не стало в возрасте 82 лет 8 сентября. По данным SHOT, причиной был рак легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН. Он был ее бессменным ведущим с 1986 по 2022 год.

Ранее актер Ярушин рассказал о ссорах с Масляковым.