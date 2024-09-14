Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Волочкова извинилась перед Успенской за фото дочери певицы с выбитыми зубами

Балерина Волочкова извинилась перед Успенской за случайную насмешку над дочерью певицы

close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова извинилась перед певицей Любовью Успенской за случайную насмешку над дочерью артистки Татьяной Плаксиной. Об этом пишет «Пятый канал».

Балерина опубликовала обращенный к хейтерам пост, в котором пристыдила «страшных теток», критикующих ее выступления. Пост она сопроводила фотографией Плаксиной с выбитыми зубами — оно было сделано после инцидента в Коста-Рике, когда девушка упала с велосипеда, сломала челюсть и потеряла несколько зубов.

«Жуть. Несчастная ведьма», — написала она.

Позже Волочкова объяснила, что помощник прислал звезде несколько фотографий, одну из которых она опубликовала и грубо подписала. По словам балерины, с Успенской и ее дочерью она созвонилась и прояснила тем ситуацию.

«Я без задней мысли залила пост с несколькими словами, адресованными вовсе не Тане, а тем людям, которые имеют наглость ничего из себя не представляя писать оскорбления публичным и состоявшимся личностям. Не надо сталкивать нас лбами с теми людьми, с которыми мы дружим уже много лет», — заключила она.

Накануне Мещанский суд Москвы вернул балерине Анастасии Волочковой ее иск к Пенсионному фонду.

Ранее Волочкова проиграла суд Большому театру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами