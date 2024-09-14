Волочкова извинилась перед Успенской за фото дочери певицы с выбитыми зубами

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова извинилась перед певицей Любовью Успенской за случайную насмешку над дочерью артистки Татьяной Плаксиной. Об этом пишет «Пятый канал».

Балерина опубликовала обращенный к хейтерам пост, в котором пристыдила «страшных теток», критикующих ее выступления. Пост она сопроводила фотографией Плаксиной с выбитыми зубами — оно было сделано после инцидента в Коста-Рике, когда девушка упала с велосипеда, сломала челюсть и потеряла несколько зубов.

«Жуть. Несчастная ведьма», — написала она.

Позже Волочкова объяснила, что помощник прислал звезде несколько фотографий, одну из которых она опубликовала и грубо подписала. По словам балерины, с Успенской и ее дочерью она созвонилась и прояснила тем ситуацию.

«Я без задней мысли залила пост с несколькими словами, адресованными вовсе не Тане, а тем людям, которые имеют наглость ничего из себя не представляя писать оскорбления публичным и состоявшимся личностям. Не надо сталкивать нас лбами с теми людьми, с которыми мы дружим уже много лет», — заключила она.

Накануне Мещанский суд Москвы вернул балерине Анастасии Волочковой ее иск к Пенсионному фонду.

Ранее Волочкова проиграла суд Большому театру.