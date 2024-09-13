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Стас Ярушин рассказал о своей претендующей на «Грэмми» песне

Актер Ярушин заявил, что его песня на английском претендует на «Грэмми» в трех номинациях

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Плюшки/YouTube

Звезда сериала «Универ» актер и певец Станислав Ярушин рассказал о своей песне, претендующей на американскую музыкальную премию «Грэмми». Его цитирует «Пятый канал».

«Я счастлив, что в этом году в соавторстве с одним моим другом мы написали песню на английском языке, и в этом году она будет представлена в премии «Грэмми» в трех номинациях: «Лучшая запись», «Песня года» и «Лучшая рок-песня», — заявил он.

Рассмотрение на номинацию он считает большим шагом вперед для себя.

«Если в этом году не победим, в следующем. Нет? Следующий-следующий. Пока мы что-нибудь не возьмем», — не сомневается Ярушин.

Голосование за претендентов на номинации стартует 4 октября. Ярушин уже выражал уверенность, что у его композиции есть шанс попасть в шорт-лист.

Ранее Ярушин признался, что судебные разбирательства с Инстасамкой (Дарьей Зотеевой) стали для него и команды полной неожиданностью.

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