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В Минкульте рассказали, когда в прокат выйдет больше всего отечественных картин

Министр культуры Любимова: РФ достигнет пика выпускаемых в прокат фильмов в 2026 году

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Кинокомпания «Водород»

Отечественный рынок кинопроката уже адаптировался к условиям санкционного давления, поделилась мнением министр культуры России Ольга Любимова во время Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Ее цитирует ТАСС.

Она обратила внимание на то, что в 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, в первом полугодии 2024 года — 103 картины. Она также рассказала, когда в прокат выйдет больше всего российских фильмов.

«Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году. Но уже сейчас мы видим, что рынок кинопроката Российской Федерации успешно адаптировался к условиям санкционного воздействия, а тенденции текущего года позволяют говорить о его ускоренном росте», — сказала глава ведомства.

Она связала рост рынка кинопроката с актуальностью патриотических картин, в том числе о специальной военной операции», — добавила Любимова.

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. Тема форума звучит как «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?».

Накануне на форуме режиссер Карен Шахназаров оценил, нужно ли запрещать создавать ремейки фильмов.

Ранее в нескольких городах России отменили премьеру фильма об известном русском поэте.

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