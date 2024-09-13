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«Хочется дать мирной жизни»: рэпер ST о поездке в Мариуполь

Рэпер ST побывал на встрече со студентами в Мариуполе

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Рэпер ST (Александр Степанов) признался, что недавно побывал в Мариуполе (Донецкая народная республика). Его цитирует News.ru.

По словам Степанова, в городе он пообщался с местными студентами — поговорил о жизни и музыке, в том числе, с молодыми людьми, лишившимися родителей в конфликте России и Украины.

«Хочется дать им мирной жизни. И у ребят за ленточкой все четко, честно. Там нет возможности ни юлить, ни иносказательно говорить», — делится впечатлениями артист.

ST отметил, что в ДНР реальность кажется ему другой.

«И все они в окружающей их реальности умудряются оставаться людьми», — заключил он.

Также в новом интервью ST признался, что уже полтора года не пьет спиртного.

Ранее лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов рассказал о поездках в Донбасс.

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