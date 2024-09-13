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Лера Кудрявцева рассказала о конфликте с Люсей Чеботиной

Телеведущая Кудрявцева рассказала о неудачном знакомстве с певицей Чеботиной

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Телеграм-канал «Лера Кудрявцева»

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о неудачном знакомстве с певицей Люсей Чеботиной. Ее цитирует «Пятый канал».

По словам звезды, на одном из концертов ей срочно нужно было зайти в гримерку, однако туда Кудрявцеву не пускала незнакомая девушка, заявившая, что в комнате переодевается Чеботина.

«Я захожу, на меня ноль эмоций. Я говорю: «Люсь, очень приятно познакомиться». На что мне буркнули: «Приятно», — вспоминает она.

Кудрявцева заявила, что Чеботина отвечала ей неохотно и не проявила такта.

Накануне Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву страшной после того, как телеведущая решила сделать с исполнителем совместное видео.

Ранее Кудрявцева рассказала, как защищает имущество от мошенников.

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