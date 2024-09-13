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Netflix выпустит триллер про Кремниевую долину с Розамунд Пайк в главной роли

Netflix купил для показа триллер Thumblite с Розамунд Пайк

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Isabel Infantes/Reuters

Netflix покажет драму-триллер под названием Thumblite. Стример выкупил права на показ, пишет The Hollywood report.

Действие сериала происходит в эпицентре технологической индустрии. Сериал создан продюсером The Morning Show и Pachinko Media Res и создателем Скоттом З. Бернсом (The Report, Extrapolations на Apple TV+ ). Профессор маркетинга Нью-Йоркского университета и подкастер Скотт Гэллоуэй также является исполнительным продюсером.

Розамунд Пайк сыграет главную роль и будет исполнительным продюсером.

Netflix описывает Thumblite как «корпоративный триллер, действие которого происходит в Кремниевой долине, в котором показаны схемы, соперничество, видения и одержимости влиятельных лиц и их подчиненных, борющихся за контроль над самой мощной отраслью, которую когда-либо знал мир».

Подробности о роли Пайк в сериале пока держатся в тайне.

До этого Розамунд Пайк собралась на сервисе Audible записать аудиоподкаст о русской шпионке. В центре подкаста «Мать, соседка, русская шпионка» окажется история Синди Мерфи — жены, матери, финансистки, жившей в начале 2000-х в Нью-Йорке.

Ранее были названы 10 лучших ролей Розамунд Пайк.

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