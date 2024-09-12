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Названа сумма иска Кати Лель к Кушанашвили

SHOT: певица Катя Лель требует взыскать 6,5 млн рублей с Кушанашвили

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Павел Бедняков/РИА Новости/otar.kushanashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Катя Лель требует с телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили почти 6,5 миллионf рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Лель подала в суд на Кушанашвили из-за его высказывания в одном из выпусков программы «КАКОВО?!». В декабре шоумен заявил в своей авторской передаче, что певица «выжила из ума» и «спятила». По его мнению, недавний успех песни «Мой мармеладный» — это «случайность» и «мем».

По данным SHOT, Лель требует с телеведущего 6 миллионов рублей моральной компенсации и 477,6 тысячи рублей за судебные издержки. Артистка также ждет от шоумена извинений и опровержения своих слов.

«Это ж Кафка и Ионеско в одном. Хроника флуктуации ума», — прокомментировал ситуацию Кушанашвили.

Известно, что Кушанашвили борется с раком. Адвокат Кати Лель Татьяна Галанцева заявила, что певица не планирует отзывать иск к Отару Кушанашвили, несмотря на серьезное заболевание.

Как отметила Галанцева, Лель хочет восстановить справедливость и репутацию своего имени. Адвокат считает, что публичные извинения не могут негативно повлиять на состояние здоровья Кушанашвили.

Ранее Хайдаров отсудил пять миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства.

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