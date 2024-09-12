Катя Лель не будет отзывать иск к Кушанашвили из-за болезни

Адвокат Кати Лель Татьяна Галанцева сообщила в беседе с ridus.ru, что певица не планирует отзывать иск к Отару Кушанашвили, несмотря на серьезное заболевание.

Кушанашвили борется с раком. По словам Галанцевой, дело данного иска и болезнь шоумена никак не взаимосвязаны.

«Однако в нашем случае речь не идет о том, что тяжелобольной человек должен будет отбывать наказание в местах лишения свободы», — рассказала адвокат.

Как отметила Галанцева, Лель хочет восстановить справедливость и репутацию своего имени. Адвокат считает, что публичные извинения не могут негативно повлиять на состояние здоровья Кушанашвили. Она также понадеялась, что болезнь Кушанашвили не станет поводом для «различных спекуляций в СМИ» в отношении певицы.

Лель обратилась в суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации. По мнению артистки, Кушанашвили на своем YouTube-канале распространяет информацию о ней, наносящую репутационный вред. Певица потребовала удалить материалы с подобными высказываниями и опровергнуть сведения, затрагивающие ее.

Известно, что в феврале журналист возмутился словами Лель о том, что успех ее хита «Мой мармеладный» в TikTok — это якобы «замысел высших цивилизаций». Он призвал артистку остановиться.

Ранее Хайдаров отсудил 5 миллионов рублей по иску о защите чести и достоинства.