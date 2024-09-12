Дана Борисова о возлюбленном из Лондона: «Кидает по 100 тысяч рублей»

Телеведущая Дана Борисова намекнула в разговоре с Аленой Жигаловой, что ее возлюбленный обладает высоким достатком.

Борисова заявила, что партнер отправляет ей по 100 тысяч рублей раз в три дня. Как оказалось, мужчина — россиянин, но живет в Лондоне. Он моложе телеведущей на три года.

Борисова также похвасталась, что прошла восстановление после пластики. Ей сделали нижнюю блефаропластику и эндоскопический лобно-височный лифтинг, а также изменили разрез и форму глаз. Каждая опция обошлась ей в 280 тысяч рублей, что в сумме составило 840 тысяч.

«Хирурга, поверьте, я подбирала целый месяц. Это никакой не бартер. Хотя, возможно, была по бартеру, взять, примкнуться. Тогда бы сделали не лисьи, а крокодильи. <…> Три часа наркоза, но я очень довольна», — поделилась знаменитость.

Борисова делала три пластики за свою жизнь. В первый раз она корректировала грудь после рождения дочери Полины. А в 2023-м и 2022-м она делала липоскульптуру тела. Сначала она изменила ягодицы и бедра, а затем хирург ей подкорректировал руки и спину.

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