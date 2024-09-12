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Бразильские сериалы могут вернуться на экраны российского ТВ

Посол Соарес: в Бразилии надеются, что сериалы вернутся на российское ТВ

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Shutterstock

В Бразилии выразили желание укрепить взаимодействие с Россией в кино. Об этом заявил посол страны в РФ Родриго де Лима Соарес, передает РИА Новости.

Дипломат выразил надежду, что коммерческий медиахолдинг Globo пересмотрит решение не продавать права на показ своего контента и телесериалов на российский рынок.

«Я думаю, что они заинтересованы в возвращении на российский рынок», — отметил посол.

Он уточнил, что для Бразилии «весьма важно» демонстрировать свою культуру российской публике. Дипломат напомнил, что бразильские мыльные оперы пользовались «невероятным успехом» у россиян несколько лет назад.

«Мы очень хотим, чтобы Globo вернулась», — резюмировал де Лима Соарес.

В 2022 году бразильский медиахолдинг решил приостановить на неопределенное время продажу прав на показ своего контента в России. В России сериалы компании Globo стали популярны с момента выхода на экран мелодрамы «Рабыня Изаура».

В Советском Союзе сериал был впервые показан в 1988 году и быстро стал культовым. Шоу нашло отражение в культуре жителей страны: словом «фазенда» стали называть загородные участки, а музыкальный мотив из сериала использовался в некоторых песнях, включая композицию «Парень из Африки» группы «Кар-Мэн».

Ранее в Госдуме призвали запустить новый нацпроект «Российский сериал».

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