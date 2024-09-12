Звезда «Курьера» Анастасия Немоляева призналась, что тоскует по эмигрировавшей дочери

Актриса Анастасия Немоляева рассказала, что не видела свою дочь уже два года и скучает по ней. Наследница артистки, Соня, уехала из России в Аргентину вместе с мужем сразу после начала СВО, рассказала артистка в программе «Однажды» на НТВ.

У звезды фильмов «Курьер» и «Интердевочка» три взрослые дочери: Евдокия, Софья и Ефросинья. Но внуков у артистки пока нет. Актриса признается, что сильно скучает по дочери и беспокоится о ней.

«Я все ждала внуков, у меня все подруги хвастаются. Похоже, не дождусь их. Никто не хочет меня осчастливить. Так-то бы я свою энергию туда… Я очень скучаю. Два года ребенок в Аргентине. Я бы кайф испытала, если бы все собрались», — рассказала Немоляева в ходе программы.

По словам актрисы, Соня и ее муж не устраивали пышную свадьбу — просто расписались и уехали. «Соня просто зарегистрировалась через Госуслуги», — уточнила Немоляева.

У самой артистки тоже не было роскошной свадьбы. Она замужем за театральным режиссером Вениамином Скальником. Муж актрисы наполовину японец, наполовину русский, свободно владеет двумя языками и имеет два гражданства (в японском паспорте его имя — Цутому Исидзима). Они познакомились на съемках фильма «Сны о России» и поженились через полгода.

Ранее звезда «Курьера» Анастасия Немоляева пожаловалась на алкогольную зависимость.