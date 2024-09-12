В Петербурге отпразднуют 300-летие перенесения мощей Александра Невского

Санкт-Петербург станет центром празднований, посвященных 300-летию переноса мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в город. Мероприятие пройдет 12 сентября, сообщает РИА Новости.

Александр Невский является небесным покровителем и защитником северо-западных рубежей России и русского воинства.

Этот год юбилейный — исполняется ровно 300 лет с момента переноса мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Мы организуем большой крестный ход, затем малый, а также добавятся морской и конный крестные ходы. Присоединятся байкеры. Мы масштабно развили это событие и надеемся, что все пройдет успешно», — отметил наместник Александро-Невской лавры епископ Кронштадтский Вениамин.

В 7:00 начнется божественная литургия в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, а через три часа пройдет поздняя литургия. В 8:30 богослужение состоится также в Казанском кафедральном соборе.

Александр Невский прославился в первую очередь как полководец, который одержал блестящие для русских победы — 15 июля в 1240 году над шведами — в 20 лет, за что получил прозвище «Невский», и 5 апреля в 1242 году — над Ливонским орденом, остановив на Чудском озере нашествие католической христианизации на Русь.

Ранее Путин посетил Александро-Невскую лавру.