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Экс-супруг блогерши Лерчек намекнул на расставание с молодой избранницей

Блогер Чекалин заявил, что не состоит в отношениях с публичными персонами

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n_senatskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер Артемчек (Артем Чекалин) намекнул на расставание с молодой избранницей. Видеоселфи с признанием он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Ни с кем из тех, кого вы знаете, я в отношениях не состою», — заверил он в отсутствии связей с публичными персонами.

О том, что у Чекалина начался новый роман, стало известно в августе. Мужчина опубликовал в личном блоге снимок с 24-летней возлюбленной Надеждой Сенатской, запечатлев на нем мужские и женские ноги в одинаковых кроссовках. Также совместное фото с Чекалиным выложила и Сенатская, однако тогда девушка заменила его лицо эмодзи. Позже Сенатская опубликовала видео, на котором страстно целуется с Артемчеком.

Новое видео Чекалина позволяет сделать вывод, что отношения с Сенатской завершились.

Накануне Лерчек запретила новой возлюбленной экс-супруга общаться с детьми.

Ранее Чекалин назвал адом свои переживания во время развода.

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