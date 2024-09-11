В Ставрополе отменили концерт Shaman после опроса губернатора

В Ставрополе отменили выступление эстрадного исполнителя Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) после опроса губернатора Владимира Владимирова. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Владимиров провел в соцсетях опрос, решив посоветоваться с горожанами насчет формата проведения мероприятий ко Дню края, Дням городов и округов. По результатам опроса 81% респондентов высказались против проведения праздников и развлекательных мероприятий.

После этого глава региона пообещал, что программу культурно-массовых мероприятий в городе пересмотрят.

По данным Baza, после получения результатов опроса в краевой Минкульт было отправлено поручение об отмене почти всех культурно-массовых мероприятий, в том числе концерта Shaman, несмотря на выплаченный в стопроцентном объеме гонорар.

Известно, что в договоре с Дроновым есть пункт, в котором указано, что певец вернет предоплату в полном объеме (15,3 миллиона рублей), если заказчик отменяет выступление из-за обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, эпидемия, блокада, диверсия).

Представители певца в разговоре с «Газетой.Ru» отказались прокомментировать ситуацию.

Ранее концерт исполнительницы патриотического хита «Матушка» Татьяны Куртуковой отменили в Екатеринбурге.