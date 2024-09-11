Оштрафован архитектор, напавший на помешавшего ему читать в метро музыканта

Главного архитектора проекта Института Генплана Москвы оштрафовали за нападение на музыканта, помешавшего ему читать в метро. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

39-летний Дмитрий Степанушкин вечером ехал в метро и читал, когда в вагон зашел музыкант и начал играть на барабанах. По словам очевидцев, это разозлило архитектора, он якобы грубо стал требовать прекратить концерт, после чего залил артисту лицо слезоточивым газом из баллончика.

Архитектора задержали пассажиры, они же передали его правоохранителям на следующей станции.

Против Степанушкина возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Он признал вину, извинился перед пострадавшими пассажирами и компенсировал моральный ущерб.

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