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Стендаперша Мария Маркова попала в черный список Латвии

В Латвии внесли в список персон нон грата стендапершу Марию Маркову

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vdzhazetolkodevushki/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Латвия внесла в список персон нон грата российскую стендапершу Марию Маркову. Об этом министерство иностранных дел Латвийской республики сообщило на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) со ссылкой на главу ведомства Байбу Браже.

В латвийском МИД назвали Маркову «пропагандисткой с российского канала ТНТ». В черный список на въезд в страну она попала на неопределенный срок.

13 сентября в Риге должен был состояться концерт артистки.

Мария Маркова состоит в труппе театрального центра имени Вс. Мейерхольда, в 2020 году вошла в состав участников шоу «Женский стендап» на телеканале ТНТ. В шоу также участвуют Ирина Мягкова, Зоя Яровицына, Вера Котельникова, Надежда Джабраилова, Александра Муратова и другие.

Маркова также снималась в сериалах «Одна ночь любви», «Царь», «Товарищи полицейские» и других.

Накануне МИД РФ предупредил США об ответных мерах на санкции против медиагруппы «Россия сегодня».

Ранее в России рассказали о возможном изъятии имущества США в ответ на санкции.

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