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Поклонник Долиной подтвердил, что купил недвижимость артистке

Бизнесмен Юрий Растегин подтвердил, что купил Долиной джаз-клуб

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бизнесмен Юрий Растегин подтвердил в беседе с kp.ru, что подарил джазовый клуб народной артистке России Ларисе Долиной.

Здание находится около Театра Российской армии. Слухи о том, что Растегин купил недвижимость Долиной, ходили с 2022 года, однако подтвердил он это только сейчас. Бизнесмен отметил, что находится в хороших отношениях с певицей. Он также опроверг слухи об их романе. Предприниматель напомнил, что женат.

«Какие-то сумасшедшие люди распускают слухи. Я всегда появляюсь на мероприятиях со своей женой, не знаю, почему говорят про какой-то роман», — отметил бизнесмен.

Растегин признался, что очень ждет открытия заведения.

В сентябре Лариса Долина сообщила, что планирует открыть свой джаз-клуб ко дню рождения внучки Александры. 28 сентября внучке певицы исполнится 13 лет. Артистка рассказала, что все еще докупает аппаратуру для заведения. Она хочет, чтобы открытие стало грандиозным. По словам исполнительницы, в заведении будет играть не только джаз. Там будут проходить регулярные концерты с артистами самых разных жанров.

Ранее Лариса Долина назвала свою главную мотивацию выходить на сцену.

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