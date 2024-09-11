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Орбакайте запишет песню на английском языке

Певица Кристина Орбакайте сообщила, что запишет песню на английском

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Алексей Майшев/РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте сообщила в интервью RTVI, что планирует записать песню на английском языке.

«Есть песня, которую мне предложили израильские авторы. Она была написана именно на английском. Но я предложила сделать два варианта — русский и английский. Сейчас в процессе», — поделилась артистка.

Орбакайте уточнила, что ранее у нее тоже были попытки выпустить трек на иностранном языке. Однако она не делала этого из-за сильного акцента. На данный момент певица загрузила себе обучающие приложения, чтобы «шлифовать» свой английский.

«Но все равно, как ошибки были в спецшколе английской, они по жизни остаются», — отметила исполнительница.

Весной 2024 года Орбакайте столкнулась с волной отмены выступлений в России после обращений общественников. У звезды состоялось всего два выступления — в концертном зале Санкт-Петербурга и московском баре.

25 марта концертный директор Ольга Оркина заявила, что Орбакайте требует полной секретности в случае выступления в России. По словам директора, сейчас Орбакайте выступает в основном за границей, но иногда соглашается на закрытые мероприятия обеспеченных заказчиков, которые готовы заплатить артистке от 5 миллионов рублей за выступление.

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