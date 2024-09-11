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Бориса Щербакова перевели в реанимацию

Mash: актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Актера Бориса Щербакова перевели в реанимацию кардиологического отделения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, после КТ врачи выявили у Щербакова признаки гиповентиляции и обнаружили нестабильную стенокардию. Артисту посоветовали воздержаться от курения.

10 сентября РЕН ТВ сообщил, что Щербакова госпитализировали. По данным канала, врачи установили у Щербакова нестабильную стенокардию. Медики оценили состояние актера как среднетяжелое.

В августе Mash заявлял, что Щербакова госпитализировали в отделение кардиологии. По данным канала, актер пожаловался на слабость, одышку и боли в животе и не мог ничего есть. Врачам удалось стабилизировать его состояние и подобрать терапию. Отмечается, что Щербакова несколько лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз. Тогда Щербаков рассказал «Газете.Ru», что он в полном порядке и находится дома.

Борис Щербаков дебютировал в кино в 1963 году в картине «Мандат». В 1985 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1994-м удостоился звания народного артиста России.

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