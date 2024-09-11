Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стартует X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур

X Санкт-Петербургский форум объединенных культур откроется 11 сентября

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур стартует 11 сентября. Официальное открытие состоится 12 сентября, а в «нулевой» день ключевым событием станет лекция патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет ТАСС.

«11 сентября мы услышим лекцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это отличительное событие форума этого года. Также в этот же день пройдет форум министров культуры БРИКС», — сообщила на пресс-конференции вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Патриарх впервые выступит с лекцией на Форуме объединенных культур, главная тема которого в этом году — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что эта тема затрагивает все сферы жизни и актуальна для всех стран.

Во второй день форума, 12 сентября, состоится совещание с руководителями органов власти в сфере культуры в рамках Координационного совета при Минкультуры РФ, пленарное заседание и различные мероприятия по основным направлениям форума.

На третий день запланированы дискуссии об этике использования искусственного интеллекта в культуре и искусстве, трендах современной музыкальной культуры, а также о новых возможностях диалога театров России и Китая. Завершится день сессией под председательством Голиковой, где будут подведены итоги форума.

Заключительный день, 14 сентября, пройдет в Георгиевском зале Зимнего дворца, где состоится торжественная церемония вручения Эрмитажной премии. Лауреатами 2024 года стали советский и азербайджанский певец, композитор и общественный деятель Полад Бюльбюль оглы, а также советский и российский балетмейстер Борис Эйфман.

Деловая программа мероприятия включает десять тематических направлений, таких как «Театр», «Кино», «Музыка» и другие.

Ранее патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами