Стартует X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур стартует 11 сентября. Официальное открытие состоится 12 сентября, а в «нулевой» день ключевым событием станет лекция патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет ТАСС.

«11 сентября мы услышим лекцию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Это отличительное событие форума этого года. Также в этот же день пройдет форум министров культуры БРИКС», — сообщила на пресс-конференции вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Патриарх впервые выступит с лекцией на Форуме объединенных культур, главная тема которого в этом году — «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отметил, что эта тема затрагивает все сферы жизни и актуальна для всех стран.

Во второй день форума, 12 сентября, состоится совещание с руководителями органов власти в сфере культуры в рамках Координационного совета при Минкультуры РФ, пленарное заседание и различные мероприятия по основным направлениям форума.

На третий день запланированы дискуссии об этике использования искусственного интеллекта в культуре и искусстве, трендах современной музыкальной культуры, а также о новых возможностях диалога театров России и Китая. Завершится день сессией под председательством Голиковой, где будут подведены итоги форума.

Заключительный день, 14 сентября, пройдет в Георгиевском зале Зимнего дворца, где состоится торжественная церемония вручения Эрмитажной премии. Лауреатами 2024 года стали советский и азербайджанский певец, композитор и общественный деятель Полад Бюльбюль оглы, а также советский и российский балетмейстер Борис Эйфман.

Деловая программа мероприятия включает десять тематических направлений, таких как «Театр», «Кино», «Музыка» и другие.

Ранее патриарху Кириллу присвоили звание почетного доктора СПбГУ.