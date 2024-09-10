Турецкий актер Айхан рассказал, в каком российском городе хотел бы жить из-за его культуры

Известный турецкий актер Фатих Айхан, который сыграл Байсунгура в популярном сериале «Основание: Осман», рассказал, что хотел бы жить в Казани — городе, где активно развивают культуру. Такими мыслями он поделился с РИА Новости.

На Международном казанском фестивале «Алтын минбар» Айхан отметил свою любовь к театру и подчеркнул, что в Казани много театров и культурных мероприятий.

«В Казань я влюбился, возможно, я бы даже хотел тут жить, тут много театров, а я очень люблю театр. Здесь уделяется большое внимание культуре. Для меня театр на первом месте, потом — полнометражное кино и уже потом сериалы. Больше я люблю играть на сцене, но в течение последних шести-семи лет, у меня не получается выйти на сцену», — рассказал он корреспонденту агентства.

Актер также добавил, что не ограничивает себя в выборе жанров в кино, так как считает, что актер должен уметь играть любые роли. «Актером быть интересно, можешь примерить на себя любую роль,» — отметил он.

Артист добавил, что в условиях современного тревожного мира он старается жить настоящим моментом и находить радость в том, что у него есть, не зацикливаясь на прошлом или будущем.

Казанский международный фестиваль «Алтын минбар» проходит с 6 по 11 сентября 2024 года при поддержке главы Татарстана Рустама Минниханова и Министерства культуры РФ. Фильмы из конкурсной и внеконкурсной программ будут показаны в 43 районах Татарстана.

Ранее Кадырову подарили коня и саблю на съемках турецкого сериала.