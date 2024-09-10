Бориса Щербакова госпитализировали

Народный артист России Борис Щербаков госпитализирован в больницу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, врачи установили у Щербакова нестабильную стенокардию. Медики оценили состояние актера как средне тяжелое.

Как отмечал Telegram-канал Mash, Щербакову стало плохо в его московской квартире на Тверской – у знаменитости схватило сердце.

В августе Mash сообщил, что Щербакова госпитализировали в отделение кардиологии. По данным канала, актер пожаловался на слабость, одышку и боли в животе и не мог ничего есть. Врачам удалось стабилизировать его состояние и подобрать терапию. Отмечается, что Щербакова несколько лет беспокоит фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз. Тогда Щербаков заявил «Газете.Ru», что он в полном порядке и находится дома.

Борис Щербаков дебютировал в кино в 1963 году в картине «Мандат». В 1985 году он стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1994-м удостоился звания народного артиста России.

В фильмографии Щербакова более 230 работ. Он снимался в таких проектах, как «Гостья из будущего», «Битва за Москву», «Криминальный квартет», «Следствие ведут знатоки», «Солдаты», «Легенда №17».

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