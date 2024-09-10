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Группу «Каста» просят проверить на связь с ВСУ

Life: активисты потребовали признать группу «Каста» иноагентами

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Общественное движение «Ветераны России» потребовали проверить участников рэп-группы «Каста» на связь с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Life.

По заявлению активистов, в презентации нового альбома музыканты обвинили российское государство в «шовинизме». Общественники считают, что артисты якобы выступили с угрозами в адрес России. Они уверены, что заявления коллектива являются русофобскими и направляются не только на властные органы, но и на народ в целом.

«Ветераны России» считают, что такие артисты, как «Каста», не должны иметь право зарабатывать на российской аудитории. Они направили запрос в Министерство юстиции, прокуратуру и следственный комитет с просьбой проверить группы на связь с ВСУ и признать участников иноагентами.

«Да они даже за пределами страны продолжают зарабатывать на нашей земле, стримят свои альбомы, получают деньги с каждого трека! Я скажу прямо: такие, как они, должны быть лишены всех прав на культурное и финансовое присутствие в России. Вымолить прощение у России им не удастся», — заявил председатель ООД «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

10 марта 2022 года участник группы «Каста» Шым (настоящее имя — Михаил Епифанов) отказался выступать в России из-за сложившейся политической ситуации и уехал из России. Сам исполнитель проживает в Португалии и общается с близкими, которые остались в России, через соцсети.

Ранее Яна Поплавская обвинила Лолиту в пропаганде песен Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в России.

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