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Джей Ло заметили в компании лучшего друга Бена Аффлека после развода

Актриса Дженнифер Лопес сблизилась с Мэттом Деймоном на фоне развода с Аффлеком

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Cole Burston/Global Look Press

Актрису Дженнифер Лопес заметили в компании лучшего друга и бизнес-партнера Бена Аффлека — актера Мэтта Деймона. Об этом пишет People.

Вместе Деймон и Джей Ло позировали для групповых фотографий на премьере фильма «Неудержимый» на Международном кинофестивале в Торонто (TIFF).

Как сообщил источник издания, певица «очень близка с Мэттом» и «с удовольствием проводит время» с ним.

На вечеринке после премьеры, продолжил инсайдер, звезды продолжили общение и болтали около 20 минут.

«Джен и Мэтт стали разговаривать и провели долгую и глубокую беседу», — сообщил источник, отметив, что друзья и смеялись, и обсуждали серьезные темы, а также в течение нескольких минут во время разговора держались за руки.

20 августа сообщалось, что Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком. Артистка подала документы в Верховный суд Лос-Анджелеса без адвоката. Сообщалось, что дата расставания с актером — 26 апреля 2024 года.

Недавно Лопес и Аффлек впервые за долгое время пересеклись. Поп-исполнительница приехала в офис в Лос-Анджелесе, который она делит с актером. Артист покинул здание через полчаса после ее прибытия. Лопес появилась там после обеда в отеле «Беверли-Хиллз» в сопровождении своей матери Гваделупе Родригес.

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