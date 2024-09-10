Звезде BTS вынесли приговор за пьяную езду

Звезде южнокорейской группы BTS Agust D, более известному как Шуга, вынесли приговор за езду в нетрезвом виде на электроскутере. Об этом сообщает Korea JoongAng Daily.

Шуга избежал тюрьмы за пьяное вождение — он обязан будет выплатить штраф. Дело официально закрыла прокуратура, после чего Шуга продолжит службу в армии в качестве государственного служащего.

«Мы вынесли постановление в упрощенном порядке в соответствии с нашими стандартами работы», — заявил представитель суда.

Сумма штрафа не разглашается.

7 августа полиция задержала Шугу, который упал с электроскутера. В качестве наказания его лишили водительских прав и оштрафовали. Впоследствии Шуга и его агентство HYBE принесли извинения фанатам. По словам музыканта, он не знал, что садиться пьяным на электроскутер запрещено законом. В результате его действий никто не пострадал.

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