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Популярного стендапера арестовали по делу о возбуждении ненависти

В Нижнем Новгороде арестовали на 13 суток стендапера Диму Гаврилова

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Stand Up/VK

Популярного российского стендапера Диму Гаврилова арестовали в Нижнем Новгороде по делу о возбуждении ненависти. Об этом сообщили «Новости Нижнего Новгорода».

По решению Нижегородского районного суда города Гаврилова арестовали на 13 суток по административной статье (20.3.1 КоАП).

После задержания в Telegram-каналах, связанных с силовыми структурами, появилась запись извинения Гаврилова на камеру.

«В своем стендап-видео я позволил себе оскорбительные высказывания, направленные на граждан РФ или дискредитацию ВС РФ. Я полностью признаю свою ошибку, раскаиваюсь в сказанных словах, позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — говорит артист.

6 сентября Гаврилов начал тур по стране, он выступил в Ижевске и Казани и должен был выступить в Нижнем Новгороде 8 сентября, но к этому моменту уже был задержан. После задержания отменены концерты стендапера в Самаре, Ульяновске, Саратове, Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Какие именно высказывания стали поводом для задержания, не уточняется.

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