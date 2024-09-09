Соседов заявил, что Галкина не существует в России

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил в беседе с NEWS.ru, что не будет смотреть украинское шоу с комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом).

Соседов отметил, что ему такое неинтересно. Он также признался, что не хочет обсуждать Галкина.

«Я бы вообще о нем не говорил, такого человека для России не существует», — рассказал музыкальный критик.

В СМИ распространяется слух о том, что Максим Галкин якобы будет вести детское шоу на одном из украинских каналов. Подтверждений тому нет.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

16 сентября Минюст России внес Галкина в список иноагентов. В ведомстве решение объяснили тем, что шоумен получал финансирование от Киева при «осуществлении политической деятельности». Сам артист отметил, что «к иноагентам себя не относит». Его жена – Алла Пугачева – после заявления Минюста призвала российских правоохранителей и ее отнести к иноагентам.

Ранее на концерт Галкина в Чехии никто не пришел.