Хилькевич о своих недостатках: «Очень много «самоедства»

Актриса Анна Хилькевич призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что имеет множество недостатков.

Хилькевич старается замечать недостатки и не позволять им преобладать над ней. Артистка рассказала, что бывает мстительной и вредной.

«Капризничать могу (особенно на фоне гормонов). В моей голове очень много самоедства. Я все еще могу «сначала сделать, а потом подумать», — поделилась актриса.

Хилькевич уточнила, что сейчас работает над своими недостатками.

Хилькевич замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Они сыграли свадьбу в августе 2015 года в Москве. В том же году Анна Хилькевич родила дочь Арианну. В 2018-м у влюбленных появилась на свет вторая дочь. Девочку назвали Машей. Артистка рассказывала, что в первую беременность набрала 22 кг, а во вторую — 23 кг. Хилькевич худела полтора года, чтобы вернуть свою форму.

26 мая Анна Хилькевич организовала вечеринку, на которой она и муж узнали пол будущего ребенка. Хилькевич и Волков с детьми нажали на кнопку, и появился дым розового цвета. Это означало, что у супругов появится на свет девочка.

Ранее Анна Хилькевич призналась, что могла лишиться ребенка из-за падения.