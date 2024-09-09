Лена Катина вспомнила о попытке покушения поклонника: «Покупал пистолет»

Певица Лена Катина призналась в беседе с teleprogramma.org, что на нее хотел совершить покушение неуравновешенный поклонник.

По словам Катиной, мужчина хотел то жениться на ней, то выстрелить в нее. Для последнего психически неуравновешенный поклонник приобрел пистолет. Он угрожал, что придет на фестиваль в Польше, где должна была выступить исполнительница.

«Мне начали писать поклонники, чтобы не приезжала в Польшу, потому что мне грозит опасность. Мы подали заявление в полицию. В Польше мне усиливали охрану. Конечно, я полетела. Все было хорошо, у меня даже сомнений не было», — поделилась артистка.

Лена Катина вышла замуж за Дмитрия Спиридонова в 2022 году. Торжество прошло скромно: пара просто расписалась в МФЦ, а потом поехала в ресторан с близкими родственниками и друзьями. В ноябре 2022 года стало известно о беременности певицы. 11 июля артистка родила сына. Мальчика назвали Демьяном.

Этот брак стал вторым для Катиной — она была женой словенского рок-музыканта Сашо Кузмановича. 22 мая 2015 года у них родился первенец, которого назвали Александром, а в 2019 году супруги развелись.

Ранее Лена Катина пожаловалась на перепады настроения мужа.