Наташа Королева ответила на слухи о беременности невестки: «Они еще одуванчики»

Певица Наташа Королева опровергла в шоу «Звезды сошлись», что ее невестка Мелисса Валынкина ждет ребенка.

Валынкина добавила, что в ближайшие три года не планирует беременность. Королева поддержала невестку, несмотря на то, что уже сама готова быть бабушкой.

«Они же еще такие одуванчики. Архипу – 22 (года), а Мелиссе – 23», — поделилась артистка.

Ведущая программы Лера Кудрявцева возразила и заявила, что родила первенца в 18 лет. Королева ответила, что тоже. Певица уточнила, что не стремилась заводить ребенка в столь юном возрасте.

«Я Архипа родила в 28. И, наверное, для меня это был уже нормальный возраст. Осознанный, чтобы иметь ребенка. Потому что до этого момента у меня такое в (ягодицах) детство было», — рассказала исполнительница.

Королева призналась, что хотела бы внучку. По словам мужа певицы Сергея Глушко, он рад любому пополнению в семье.

Архип женился на Мелиссе Валынкиной 21 августа. Он познакомился с девушкой в стриптиз-клубе, где она танцевала. На данный момент девушка работает визажистом, демонстрируя свои работы в соцсетях.

Ранее Сын Наташи Королевой рассказал, как обручился через полгода знакомства с возлюбленной.