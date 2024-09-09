Сын Наташи Королевой рассказал, как обручился через полгода знакомства с возлюбленной

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Сын Наташи Королевой Архип Глушко признался в шоу «Звезды сошлись», что его возлюбленная Мелисса Валынкина первая сделала ему предложение.

Глушко рассказал, что девушка предложила ему пожениться через полгода после знакомства.

«Это было очень и очень давно, еще когда динозавры ходили. Ну она вот так вот мне предложила», — поделился сын артистки.

Валынкина добавила, что возлюбленный сначала не поверил.

«У меня было кольцо, и я ему сказала: «Ну все, милый, теперь ты будешь мой, выходи за меня», — рассказала девушка.

По словам девушки, Глушко принял ее предложение и некоторое время носил кольцо. Позже сын певицы попросил ее руку и сердце в более романтичной обстановке – на 14 февраля. Сын артистки также сделал предложение будущей жене второй раз – при родителях на отдыхе.

«В круизе. Мы были в очень красивой, колоритной такой деревне мастеров. И вот там, в художественном салоне, Архип Мелиссе купил красивый такой подарочек. Я говорю: «Архип, ну раз ты купил такой подарок, давай уже сделай нам тоже! Чтобы мы тоже кайфанули. <...> Ну и вот случилось такое», — рассказала Наташа Королева.

Ранее Наташа Королева потратила на свадьбу сына несколько миллионов рублей.