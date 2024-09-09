Звезда «Ворониных» о гриме на съемках: «Задувалась автозагаром»

Актриса Екатерина Волкова рассказала в интервью «Газете.Ru», что регулярно подготавливалась к гриму на съемках спин-оффа «Ворониных» «Костя — Вера».

Волковой пришлось использовать автозагар перед работой, так как в проект она пришла после отпуска. Артистка объяснила, что актерам важно сохранять одинаковый тон кожи, чтобы гармонично выглядеть в финальной версии сериала.

«Во-первых, есть еще и подготовка, я регулярно перед съемками задувалась автозагаром, ведь в проект я вошла после отпуска. А для склейки, к примеру, первой серии, которую мы можем доснимать в середине или даже в конце производства проекта, необходимо всегда быть с одним тоном кожи», — поделилась актриса.

Волкова отметила, что наложение грима занимает полтора часа. По словам артистки, он глобально отличается от ее ежедневного макияжа на мероприятия.

«Лишь определенный тональный крем, который подходит для кино, подводка стрелочек именно Веры и ее укладка», — рассказала знаменитость.

Спин-офф «Ворониных» выйдет 9 сентября. В проекте расскажут о жизни супружеской пары Веры и Кости, которые переехали в новую квартиру после ухода главы семейства Николая Петровича.

Полное интервью с Волковой читайте здесь.

Ранее Екатерина Волкова призналась, что у актеров «Ворониных» есть общий чат.