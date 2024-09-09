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Сериал «Сегун» о войне в Японии установил рекорд премии «Эмми»

Сериал «Сегун» получил 14 наград премии «Эмми», обойдя с отрывом «Медведя»

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FX Networks

Сериал «Сегун» установил рекорд на минувших выходных, получив на церемонии вручения премии «Эмми» 14 наград из 25 номинаций в неосновных категориях. Об этом сообщает Associated Press.

Команда сериала о феодальной войне в Японии унесла домой статуэтки за «Лучший монтаж», «Лучшую операторскую работу», «Лучший дизайн костюмов в историческом сериале», «Лучшую работу каскадеров» и др. Сериал «Медведь» забрал семь наград, в том числе за лучшую приглашенную актрису в комедийном сериале (Джейми Ли Кертис).

76-я церемония вручения премии Primetime Emmy Awards состоится 15 сентября. Там «Сегун» сможет получить еще до 5 наград.

Премьера исторической драмы «Сегун» состоялась 27 февраля 2024 года. Она стала второй экранизацией одноименного романа Джеймса Клавелла. Действие происходит в начале XVII века. Английский штурман Джон Блэкторн терпит крушение и попадает в плен к самураям. Его обвиняют в пиратстве. Мужчину спасает покровитель — влиятельный военный феодал Еси Торанаги. Джон Блэкторн становится его правой рукой.

Ранее актер Юра Борисов и Анджелина Джоли с улыбками пообщались на фестивале в Торонто.

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