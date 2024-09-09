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Стало известно, как Масляков реагировал на упреки и критику в адрес КВН

Телеобозреватель Мельман: Масляков отвечал на критику КВН с мудростью и юмором

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Maxim Burlak/Global Look Press

Телеведущий Александр Масляков предоставил многим выходцам из КВН, которые сегодня стали настоящими звездами, хорошую школу. Несмотря на возникающие время от времени конфликты с ним, он оставался для них не менее важным, чем отец, а на критику в адрес КВН отвечал всегда с юмором, рассказал НСН телевизионный обозреватель Александр Мельман.

По словам эксперта, он и сам не раз критиковал КВН за потерю остроты, о чем говорил и Маслякову. В ответ слышал ответ: какое время – такие и шутки.

«Он был человек мудрый, очень умный, с прекрасным, глубоким чувством юмора, — добавил телеобозреватель. — Но при этом, конечно, еще и менеджер, бизнесмен, дружил с сильными мира сего, был в хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, который тогда подарил КВН кинотеатр «Гавана»».

Многих сегодняшних звезд Масляков вывел в большой мир, оставаясь для них «папой», добавил Мельман. По его словам, он стал главным цензором КВН, когда возникла такая необходимость, желая достичь своей главной цели — сохранить КВН.

Эксперт назвал Маслякова «высочайшим мэтром телевидения», подчеркнув, что всегда самые хорошие шутки, как и лучшие годы КВН, будут неразрывно связаны с его именем.

Напомним, накануне легендарный телеведущий Масляков ушел из жизни после нескольких лет борьбы с раком легких. В последнее время ведущий находился в отделении паллиативной помощи московской больницы, подробнее о его биографии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Алексей Кортнев рассказал о влиянии Маслякова на российскую культуру.

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