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В Сочи рассказали о влиянии Маслякова на судьбу города

Глава Сочи Прошунин: Масляков внес большой вклад в популяризацию курорта

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Денис Гришкин/РИА Новости

Мэр Сочи Андрей Прошунин рассказал о влиянии телеведущего Александра Маслякова на судьбу города. Об ушедшем ведущем передачи «Клуб веселых и находчивых» (КВН) он написал в своем Telegram-канале.

«Александр Масляков внес большой вклад в популяризацию Сочи как главного курорта страны. Мы с огромной теплотой будем вспоминать летние и зимние кубки КВН в Сочи с Александром Васильевичем», — делится он.

Благодаря Маслякову, продолжил Прошунин, на сцене появилось столько молодых талантов юмора и сатиры.

«Уверен, что дело, в которое он вкладывал всю энергию, будет процветать», — написал глава города, пожелав близким Маслякова сил и терпения в тяжелый час.

Помимо самих игр, в Сочи ежегодно проводится фестиваль команд КВН, у города есть своя лига КВН. В 2021 году была восстановлена традиция проведения Сочинской лиги КВН, а в 2022 году в центре города создали Дом молодежи, в котором начинающие «КВНщики» проводят репетиции.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН на телевидении.

82-летнего ведущего не стало 8 сентября.

Ранее соболезнования в связи с уходом Маслякова выразил президент России Владимир Путин.

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