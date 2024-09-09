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Игорь Крутой вспомнил, как Леонтьев прогнал своего отца

Композитор Игорь Крутой: Леонтьев пожалел о том, что прогнал отца

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Владимир Родионов/РИА Новости

Композитор Игорь Крутой вспомнил в программе «Секрет на миллион», как Валерий Леонтьев однажды прогнал своего отца.

«Леонтьев открыл дверь, а на пороге стоял мужчина. Этот человек сказал: «Здравствуй, я твой отец». В ответ Валерий Леонтьев сказал ему что-то нелицеприятное и захлопнул перед носом дверь», — рассказал композитор.

По словам Крутого, случай произошел на Дальнем Востоке, когда Леонтьев находился в гостиничном номере. Он уточнил, что отец решил встретиться с сыном лишь в тот момент, когда артист уже стал знаменитым.

При этом, подчеркнул Крутой, исполнитель хита «Маргарита» жалеет, что отказался побеседовать с мужчиной. Других деталей случившегося композитор не стал раскрывать.

Владимир Леонтьев родился в селе Усть-Уса в Коми в семье Якова Степановича и Екатерины Ивановны, которые были оленеводами-зоотехниками, из-за чего часто переезжали. Певец не любит в интервью вспоминать о своей семье. Он рассказывал, что все его детство проходило в дороге: «Отец шел за оленями, мать шла за отцом, и где-то там по дороге родился я».

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