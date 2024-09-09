Поклонники стали приносить цветы к «Планете КВН» в память о Маслякове

Поклонники стали приносить цветы к развлекательному центру «Планета КВН» в Москве в память о ведущем Александре Маслякове. Об этом сообщил «Пятый канал».

Москвичи возлагают цветы к зданию, расположенному на Шереметьевской улице. Также в знак траура с «Планеты КВН» сняли российский триколор.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН на телевидении.

Маслякова не стало в Москве 8 сентября, ему было 82 года. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. В последние дни жизни находился в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.

Ранее соболезнования в связи с уходом Маслякова выразил президент России Владимир Путин.