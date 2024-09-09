Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поклонники стали приносить цветы к «Планете КВН» в память о Маслякове

В Москве с «Планеты КВН» сняли триколор в память о Маслякове

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Поклонники стали приносить цветы к развлекательному центру «Планета КВН» в Москве в память о ведущем Александре Маслякове. Об этом сообщил «Пятый канал».

Москвичи возлагают цветы к зданию, расположенному на Шереметьевской улице. Также в знак траура с «Планеты КВН» сняли российский триколор.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН на телевидении.

Маслякова не стало в Москве 8 сентября, ему было 82 года. В последние годы жизни он боролся с онкологическим заболеванием. В последние дни жизни находился в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.

Ранее соболезнования в связи с уходом Маслякова выразил президент России Владимир Путин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами