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Владимир Бортко пожаловался, что «никому не нужен»

Режиссер Владимир Бортко заявил, что с ним никто не хочет работать в кино

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Создатель фильмов «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко заявил, что уже восемь лет не снимает кино, потому что с ним не хотят работать. Его слова передает 78.ru.

«Про что я хотел бы поговорить? Про конец жизни, когда ты, в общем, выкинут отовсюду. Практически никому не нужен. Я восемь лет ничего не снимаю, у меня пять оплаченных сценариев уже, которые не снимаются», — пожаловался постановщик.

По словам Бортко, он также предлагал сотрудничество ряду российских театров, однако в ответ слышал только: «Приходите в следующем сезоне». Постановщик не понимает, почему с ним отказываются работать. Он считает себя «не самым плохим режиссером» на свете.

В сентябре 2022 года Бортко рассказывал, как ему запретили снимать патриотический фильм про ситуацию в Донбассе в 2014 году. Также постановщик делился, что хотел создать проект про противостояние с Наполеоном в 1812 году. Он задумывал снять сериал, но не получил финансирования.

«Целых два фильма мне зарубили! Так что всех, кто говорит, что нам требуется больше патриотического кино на экранах, можете смело слать на три буквы!» — возмущался Бортко.

Ранее сообщалось, что актер Юра Борисов встретился с Анджелиной Джоли на фестивале в Торонто.

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