Экс-участник КВН рассказал о последнем разговоре с Масляковым

Экс-участник КВН, председатель Комитета Государственной думы РФ по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с Tsargrad.tv рассказал о своем последнем разговоре с телеведущим Александром Масляковым.

«Я был редактором КВН, он был ответственным лицом, принимавшим материал. То есть мы какие-то творческие вопросы решали. И он тогда сказал: «Что я тебе буду говорить, ты и так все знаешь». После этого он как-то стал нам по-особенному доверять», — поделился Тарбаев.

Парламентарий признался, что, несмотря на то, что он больше не является игроком КВН, клуб был, есть и остается частью его жизни, потому сообщение о кончине Маслякова стало для него сильным ударом. Кавээнщики, по его словам, относились к телеведущему как к отцу.

О кончине Маслякова 8 сентября сообщила пресс-служба КВН.

В апреле Telegram-канал Mash заявлял, что Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Проблемы со здоровьем и стали причиной ухода телеведущего из КВН. По данным издания, новообразование у Маслякова обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН на телевидении.

Ранее Тарбаев призвал не забывать игру после смерти Маслякова.