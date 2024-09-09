Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блогершу Маш Милаш обвинили в мошенничестве на миллион рублей

Блогерша Маш Милаш заявила, что розыгрыш от ее лица провели мошенники

close
«Маш Милаш»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Маш Милаш»

Подписчики обвинили блогершу Маш Милаш (настоящее имя Мария Камова) в мошенничестве на общую сумму миллион рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным издания, в начале сентября подписчики 27-летней блогерши получили в директ в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщение об участии в розыгрыше — им пообещали шанс выиграть $3 тысячи. Розыгрыш был приурочен к тому, что число подписчиков Маш Милаш достигло 1,5 миллионов.

Участникам розыгрыша нужно было перейти по ссылке и оплатить комиссию, а после получить приз на банковский счет. Многие сбросили деньги, но позже блогерша перестала отвечать. Некоторые подписчики пошли с заявлением в полицию.

Маш Милаш смогла связаться с подписчиками в других соцсетях, она заявила, что фейковый розыгрыш от ее лица провели взломавшие ее мошенники. Сама она, говорит блогерша, также стала жертвой скамеров и обратилась в полицию.

Накануне Юлианна Караулова вспомнила, как ее пытались «развести» от лица Маликова.

Ранее Лариса Долина вышла в свет после скандала с «проданной» квартирой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами