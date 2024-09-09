Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Заменил отца»: игрок КВН поделился воспоминаниями о Маслякове

Актер Багирзаде: Масляков был локомотивом КВН

close
Денис Гришкин/РИА Новости

Азербайджанский комедийный актер, режиссер, участник команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде в беседе с Tsargrad.tv поделился воспоминаниями о телеведущем Александре Маслякове. Артист рассказал, что когда «тридцать парней из Азербайджана 17-18 лет прибыли в Москву, главный кавээнщик заменил им отца, показал путь».

«Он был вообще нашим путеводителем. Он был нашим локомотивом, ледоколом, путеводной звездой. Благодаря ему мы стали четырехкратными чемпионами, обладателями кубка и чемпионами в «Турнире десяти». Это все в прошлом. Но вчера ушел человек с большой буквы, которого я очень любил, уважал и учился», — сказал Багирзаде.

Он подчеркнул, что Масляков многим артистам дал путевку в большую жизнь.

О кончине Маслякова 8 сентября сообщила пресс-служба КВН.

В апреле Telegram-канал Mash заявлял, что Масляков проходит поддерживающее лечение из-за неоперабельной опухоли в легких. Проблемы со здоровьем и стали причиной ухода телеведущего из КВН. По данным издания, новообразование у Маслякова обнаружили в 2022 году после перенесенной коронавирусной инфекции.

Масляков — советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ, народный артист Чечни. Он вел передачу «Клуб веселых и находчивых» (КВН) с 1964 года. Иногда место ведущего занимал его сын Александр Масляков — младший или другие шоумены. Со временем он стал режиссером и руководителем программы, а затем президентом творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН на телевидении.

Ранее звезда КВН рассказал о судьбе передачи без Маслякова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами