Названо место похорон Александра Маслякова

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Названо место похорон телеведущего Александра Маслякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище», — рассказали в окружении ведущего.

Даты прощания и похорон Маслякова будут известны позже.

Александра Маслякова не стало в возрасте 82 лет 8 сентября. По данным SHOT, причиной стал рак легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН, бессменным ведущим которой был с 1986 по 2022 год.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей... Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить», — указали в официальном сообщении представители КВН.

Ранее стало известно о наследстве Маслякова.