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Названо место похорон Александра Маслякова

Телеведущего Маслякова похоронят на Новодевичьем кладбище

Названо место похорон телеведущего Александра Маслякова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

«Александр Масляков будет похоронен на Новодевичьем кладбище», — рассказали в окружении ведущего.

Даты прощания и похорон Маслякова будут известны позже.

Александра Маслякова не стало в возрасте 82 лет 8 сентября. По данным SHOT, причиной стал рак легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН, бессменным ведущим которой был с 1986 по 2022 год.

«Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей... Его вклад в развитие отечественного развлекательного телевидения невозможно переоценить», — указали в официальном сообщении представители КВН.

Ранее стало известно о наследстве Маслякова.

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