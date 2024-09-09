Нагиев вспомнил о последнем разговоре с Масляковым

Шоумен Дмитрий Нагиев сообщил, что в последний раз общался с телеведущим Александром Масляковым два месяца назад — и тогда бессменный ведущий КВН «показался ему грустным». Слова Нагиева передает NEWS.ru.

«Месяц назад он уже трубку не снял, сняла трубку его супруга Светлана, сказав, что Александр Васильевич сейчас отдыхает, что у него легкий насморк», — вспомнил актер.

Также Нагиев назвал Маслякова примером, поскольку он «угасал» с мужеством и достоинством. Артист не знает, нашел бы в себе силы вести себя так же, как и Масляков в его ситуации.

Александра Маслякова не стало в возрасте 82 лет 8 сентября. По данным SHOT, причиной стал рак легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН, бессменным ведущим которой был с 1986 по 2022 год.

Недавно певица и телеведущая Ольга Бузова почтила память Александра Маслякова минутой молчания на съемках шоу «Фактор BY» в Минске. Знаменитость поблагодарила Маслякова «за смех в детстве, юности и сейчас». Артистка добавила, что частичка труда Маслякова живет в каждом шоу, сериале и кино российского телевидения.

Ранее стало известно о наследстве Маслякова.