Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нагиев вспомнил о последнем разговоре с Масляковым

Шоумен Дмитрий Нагиев: при последнем разговоре Масляков показался грустным

close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Шоумен Дмитрий Нагиев сообщил, что в последний раз общался с телеведущим Александром Масляковым два месяца назад — и тогда бессменный ведущий КВН «показался ему грустным». Слова Нагиева передает NEWS.ru.

«Месяц назад он уже трубку не снял, сняла трубку его супруга Светлана, сказав, что Александр Васильевич сейчас отдыхает, что у него легкий насморк», — вспомнил актер.

Также Нагиев назвал Маслякова примером, поскольку он «угасал» с мужеством и достоинством. Артист не знает, нашел бы в себе силы вести себя так же, как и Масляков в его ситуации.

Александра Маслякова не стало в возрасте 82 лет 8 сентября. По данным SHOT, причиной стал рак легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН, бессменным ведущим которой был с 1986 по 2022 год.

Недавно певица и телеведущая Ольга Бузова почтила память Александра Маслякова минутой молчания на съемках шоу «Фактор BY» в Минске. Знаменитость поблагодарила Маслякова «за смех в детстве, юности и сейчас». Артистка добавила, что частичка труда Маслякова живет в каждом шоу, сериале и кино российского телевидения.

Ранее стало известно о наследстве Маслякова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами