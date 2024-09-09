На концерт Галкина в Чехии никто не пришел

Юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) не удалось собрать полный зал на своем выступлении в городе Брно в Чехии. Об этом сообщает издание «Царьград» со ссылкой на одного из зрителей.

Поклонник Галкина Георгий сообщил, что жители Брно «подвели» юмориста. Он понадеялся, что на следующем концерте комика будет лучше, поскольку: «Вена не Брно, Вена не подведет». Уточняется, что мероприятие проходило на крупной площадке Zoner Bobyhall в Брно, заполнить которую «способны только мировые звезды».

По данным «Царьград», есть две версии, каким образом чешский город мог «подвести» Галкина: либо ему пришлось отменить выступление, либо выступать перед зрителями в полупустом зале. Сам Галкин не раскрывал в соцсетях информацию о концерте.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачевой и детьми уехали из России в Израиль. В начале августа юморист обратился в соцсетях к российским артистам на фоне ситуации в Курской области. Он заявил, что Олег Газманов, Григорий Лепс и Надежда Бабкина, «обласканные Кремлем», не реагируют на нападение ВСУ на Курскую область.

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