Бузова поблагодарила Маслякова «за смех в детстве, юности и сейчас»

Певица и телеведущая Ольга Бузова почтила память Александра Маслякова минутой молчания на съемках шоу «Фактор BY» в Минске. Ролик публикует Telegram-канал Super.ru.

Во время съемок программы артистка сообщила, что узнала о том, что не стало мэтра телевидения Александра Маслякова, буквально за несколько секунд до выхода на площадку.

«Человек, который подарил нам юмор, человек, который открыл миру огромное количество артистов, стендап-комиков, человек, который отдал свою жизнь телевидению. Это огромная потеря для всех нас», — сказала артистка.

Также Бузова поделилась воспоминаниями о Маслякове в своем Telegram-канале. Она призналась, что с юности мечтала попасть на игру Клуба веселых и находчивых «хотя бы разок». Впоследствии ей это удалось — Бузова вошла в состав жюри КВН.

«Спасибо, что создали эту свободу юмора и возможность шутить обо всем на нашем ТВ! Спасибо за смех в моем детстве, юности, да и сейчас. В каждом шоу, сериале или кино на нашем ТВ, есть частичка вас!» — подчеркнула знаменитость.

Александра Маслякова не стало в возрасте 82 лет 8 сентября. По данным SHOT, причиной стал рак легких. Злокачественную опухоль обнаружили в 2022 году, из-за болезни Масляков ушел из программы КВН, бессменным ведущим которой был с 1986 по 2022 год.

Ранее стало известно о наследстве Маслякова.