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Звезда «Титаника» и «Мизери» ушла из кино

Актриса Кэти Бейтс завершила карьеру

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Castle Rock Entertainment

Звезда фильмов «Титаник» и «Мизери» Кэти Бейтс ушла из кино. Об этом 76-летняя американская актриса сообщила в беседе с New York Times.

Бейтс рассказала, что готовящаяся к выходу перезагрузка сериала «Мэтлок» — ее последняя роль в кино. Она планировала завершить карьеру и до «Мэтлока», но не смогла отказать, когда получила предложение о съемках.

«Все, о чем я молилась, ради чего работала, чего добивалась, на площадке нужно было использовать все. И это утомляет. Это мой последний танец», — пообещала она.

Сериал об адвокатской работе «Мэтлок» шел с 1986 по 1995 год, роль юриста Бена Мэтлока в нем играл Энди Гриффит. В новой версии сериала главной героиней станет женщина — ее и сыграет Бейтс.

Зрителям Кэти Бейтс знакома по ролям в экранизациях книг Стивена Кинга «Мизери» (за это исполнение она получила «Оскар») и «Долорес Клейборн», роли «непотопляемой Молли» в фильме-катастрофе Джеймса Кэмерона «Титаник», участии в хоррор-сериале «Американская история ужасов» и др.

Ранее стало известно, что Дэвид Линч продолжит снимать кино, несмотря на тяжелое заболевание.

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